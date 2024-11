Disagi sulla tratta Paola-Cosenza con corse cancellate ed altre in forte ritardo. Nella fattispecie il Regionale 5550 delle 07.21 Cosenza non sfreccerà verso la stazione di Vaglio Lise, così come nemmeno il Regionale 5554 delle 7.54 si indirizzerà alla volta di Reggio Calabria. Né l'Intercity 550 imboccherà i binari verso nord, con destinazione Roma Termini.

Disagi importanti, insomma, per chi aveva in agenda questa mattina appuntamenti o doveva semplicemente recarsi su posto di lavoro. Lavoratori, studenti e pendolari di ogni età si sono trovati ad affrontare anche oggi una situazione di estremo disagio. Il problema, ancora non confermato, pare riguardi la galleria Santomarco tra Paola e Cosenza, snodo cruciale di tutto il traffico ferroviario dell’area.