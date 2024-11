Preso ancora di mira dai vandali il lido comunale di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi alcune cabine sono state distrutte e danneggiate anche da un rogo. Il simbolo dell’estate cittadina da tantissime generazioni, appena terminata la stagione balneare versa in un totale stato di abbandono e degrado. Nessuna vigilanza infatti, è prevista. Le cabine vengono usate come vespasiani e vandalizzate senza che alcun controllo prevenga il fenomeno. E i cittadini, che ogni hanno pagano per l’affitto, sono costretti a subire questi atti incivili. Sporcizia e incuria poi completano un quadro poco edificante per una struttura che veniva considerata il simbolo della movida a pochi passi dal centro città.