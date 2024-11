I carabinieri hanno accertato che allo studente originario di Corigliano non mancava solo un esame e la tesi di laurea in Farmacia, come invece aveva detto a parenti ed amici

Potrebbe esserci un curriculum universitario diverso da quello raccontato e la paura di deludere genitori e amici, dietro la misteriosa scomparsa di Carlo Nuzzi, il 28enne che lo scorso venerdi sera si è allontanato improvvisamente dalla propria abitazione di Bologna dove viveva assieme ad altri coinquilini.

A dare l’allarme era stata la fidanzata Rosa Costabile, che sabato mattina non lo aveva visto arrivare in ospedale dove lei si trovava ricoverata per un intervento chirurgico. “Oggi esco, torna a casa! Mi trovi nella nostra stanza” queste le parole della giovane. Incessanti le ricerche e gli appelli su facebook da parte di tutti e dai genitori che da subito si sono recati sul capoluogo emiliano per seguire l’intera vicenda.

!banner!

L'appello del padre

Papà Antonio in un post scrive rivolgendosi al figlio, esortandolo a tornare ma i dubbi su un allontanamento non volontario si fanno sempre più concreti. «Non ha portato con se un ricambio, nemmeno il caricabatteria del cellulare. Non si è mai comportato cosi. Temiamo che gli abbiano fatto del male», così Antonio Nuzzi sulla scomparsa del figlio.



Le ricerche intanto proseguono senza sosta, da parte di tutti e anche durante la notte. I carabinieri ieri hanno perquisito la stanza di Carlo, in cerca di un indizio o una traccia che possa essere di aiuto al suo ritrovamento.

Carlo Nuzzi è alto, capelli e occhi chiari. Chiunque l'abbia visto può contattare le forze dell'ordine oppure i numeri di cellulare 329.5372937 - 320.0765307.