Non si placa l’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta imperversando in Calabria. Stamani nevica in provincia di Cosenza, sulle Serre Vibonesi e nel Catanzarese, interessando tutte le zone al di sopra dei 500 metri. La coltre bianca ha raggiunto diversi centimetri di accumulo anche a quote basse, mentre la pioggia e le temperature rigide coinvolgono tutto il resto della regione.

Neve è segnalata anche su alcuni tratti del Cosentino dell’autostrada A2 del Mediterraneo, con leggeri rallentamenti ma senza particolari ripercussioni per la viabilità. Le previsioni meteo indicano ancora molto freddo sino alla giornata di domani, poi una prima inversione di rotta anche se la primavera è ancora in ritardo in tutta la regione.