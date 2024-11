Questa mattina il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirli ha eseguito un sopralluogo nella sede di Villa bianca a Catanzaro, ex sede del Policlinico universitario per appurare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del centro Covid.

Il presidente ha messo sulla graticola il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Giuseppe Giuliano chiedendo spiegazioni sui ritardi nella consegna dei posti-letto inizialmente stimati in 100 poi ridotti a 40 e infine a 10. Spirlì ha annunciato di denunciare i ritardi alla Procura della Repubblica.



