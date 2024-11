Un giovane originario di Portigliola, Rocco Marando, è morto stanotte in seguito ad un incidente stradale sulla statale 106 nei pressi di una rotatoria tra Roccella Jonica e Marina di Gioiosa, nella Locride. Il 24enne, figlio del vicesindaco del comune dlela Locride, era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda cadendo a terra. Coinvolte nel sinistro altre due autovetture. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.