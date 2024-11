È successo ad Albidona. Violentissimo l'impatto con un'auto. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica

Scontro mortale tra una Ford Kuga e una motocicletta ad Albidona: perde la vita un giovane centauro di soli 22 anni. L'incidente è avvenuto nei pressi del bivio di Albidona, lungo una strada particolarmente trafficata durante la stagione estiva.

Le autorità e i servizi di emergenza sono intervenuti immediatamente dopo l'incidente. La Protezione Civile di Cassano e di Trebisacce, insieme a una volante di soccorso gestita da un'associazione di volontariato con sede a Sibari, si sono affrettati a raggiungere il luogo dell'incidente. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, il giovane centauro è deceduto sul colpo.

Le indagini sulle cause esatte dell'incidente sono ancora in corso, e i carabinieri della locale stazione stanno raccogliendo prove e testimonianze per comprendere le dinamiche della tragedia.