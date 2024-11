È di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale, il secondo della giornata, registrato poco dopo alle ore 9.30 all’interno della galleria Limina sulla Jonio-Tirreno. L'incidente è avvenuto proprio al centro della galleria, lunga 3,4 chilometri, nel territorio del comune di Mammola, ed ha visto coinvolte una Jeep Cherokee e una Opel Mokka che per cause in corso di accertamento di sono scontrate frontalmente. La vittima è un uomo residente a Catania ed è deceduto sul colpo, mentre il ferito, non grave, è un uomo residente a Gerace è stato trasportato cosciente presso l'ospedale più vicino.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Siderno, per ricostruire la dinamica dell'incidente, ed i vigili del fuoco di Polistena. La statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. La galleria della Limina è oggetto in questo periodo di lavori di manutenzione che si svolgono di notte quando la struttura viene chiusa. Di giorno, invece, l'arteria è percorribile normalmente.

In mattinata un primo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze si è registrato alle prime luci dell'alba sulla strada dei due mari all'interno del territorio di Mammola, tra un furgone e una Fiat Panda. Da inizio settimana all’interno della galleria Limina è chiusa in orario notturno dalle 22 alle 6 per lavori che dureranno fino ad ottobre 2025.