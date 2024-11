Il fatale impatto avvenuto nei pressi della galleria di Copanello, nel comune di Stalettì. La vittima sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale

Un morto e tre persone ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada statale 106, nei pressi della galleria di Copanello, nel territorio del comune di Stalettì, nel catanzarese. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'autovettura e un Suv.



Secondo una prima ricostruzione, la vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale, mentre due donne sono rimaste gravemente ferite. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, anche per via della chiusura della corsia direzione nord della statale per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato.