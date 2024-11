Il fatto è avvenuto in una traversa a pochi passi dal centro in una zona frequentata da molti ragazzi. Malviventi hanno fatto irruzione nella tabaccheria e sotto la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare l'incasso

Non accenna a diminuire l’ondata di rapine che sta interessando la città di Cosenza. Questa volta ad essere presa di mira è stata una tabaccheria in via Monte San Michele. Alcuni malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione con in mano un coltello e si sono fatti consegnare l’incasso, subito dopo si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute due Volanti della Questura che hanno attirato l’attenzione dei passanti che incuriositi si sono avvicinati ed hanno riferito di aver visto il tabacchino a soqquadro e un giubbotto per terra. Gli agenti stanno facendo i primi rilievi per cercare di chiarire la dinamica di quanto successo e soprattutto cosa è stato portato via. Quest’ultimo episodio è forse quello più inquietante visto che è stato commesso di sabato sera, in pieno centro cittadino e in una zona frequentata da molti ragazzi.

Francesco Pirillo