«Cari Amici, questo è il volto di Giuseppe Pio Cristiano, il giovane di 22 anni che ha perso la vita nel tragico scontro di ieri sera a Trebisacce, in provincia di Cosenza». Inizia così il post dell'ingegnere Fabio Pugliese, responsabile del Comitato scientifico dell'Associazione Basta Vittime sulla SS106, sull'ultimo tragico incidente che ha portato alla morte del giovane 22enne.

«Sin da subito le sue condizioni erano sembrate drammatiche: chi l'ha soccorso si è reso conto che il ragazzo aveva grossi traumi e perdite di sangue. L'intervento dell'elisoccorso e il disperato tentativo di salvarlo - continua Pugliese - è stato vano... Giuseppe Pio nelle prime ore del giorno ha finito di lottare ed è deceduto».

«Lascia due genitori ed una sorella distrutti dal dolore, una comunità, quella di San Lorenzo del Vallo, incredula ed affranta e molti, moltissimi amici tristi ed in lacrime per la perdita di un ragazzo esemplare, ben voluto e stimato. La Calabria perde uno dei suoi figli migliori. L'ennesimo quest'anno! Chissà se la sua morte potrà far risvegliare le coscienze di chi può e deve costruire una strada moderna e sicura a 4 corsie con spartitraffico centrale cancellando la vergona della "strada della morte" in Calabria, la più grande strage di Stato della storia della Repubblica Italiana... Serve subito un Ponte: non quello sullo stretto, - conclude Pugliese - ma quello tra chi Governa e la propria coscienza!».