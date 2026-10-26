Le vittime stavano raggiungendo i campi per iniziare la giornata di lavoro. Illeso il conducente del mezzo pesante
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro.
Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato devastante e per i quattro occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.