Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato devastante e per i quattro occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.