Mons. Luigi Renzo nella sua omelia ha confermato l'imminente istituzione della commissione

Il vescovo Luigi Renzo, nella sua omelia, nel corso della celebrazioni nel giorno dell’anniversario di mamma Natuzza, ha confermato l'imminente istituzione della commissione prevista per la causa beatificazione. Ha fatto altresì anche un annuncio importante rivolto ai Cenacoli di preghiera esortandoli a "non sentirsi abbandonati, poiché per voi arriverà a breve il riconoscimento della Conferenza Episcopale, che si aggiungerà a quello della Diocesi che avete da tempo".

Un altro segno di distensione in una omelia che il vescovo ha introdotto senza negare le polemiche recenti. "Dopo le ansie passate, c'e' uno spiraglio di luce", ha detto a questo proposito il presule, che, sul sagrato della chiesa non ancora consacrata ha officiato messa con accanto sia il parroco Pasquale Barone, rimosso nel vivo delle polemiche con la Fondazione, sia il suo successore don Domenico Muscari. Sul presbiterio inoltre si sono notati anche i figli della mistica di Paravati.