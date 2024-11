Ha dichiarato di non sapere nulla dell’esistenza del materiale sequestrato nelle abitazioni di sua proprietà la pensionata di Serra San Bruno denunciata a piede libero. Nella sua casa situata nel centro storico del comune montano, i poliziotti hanno trovato sei banconote false, due cartucce per pistola calibro 7,65 e due petardi artigianali di genere vietato.

Nel corso di un’ulteriore perquisizione presso un’altra abitazione di proprietà della stessa pensionata, situata a poca distanza dalla prima, in un sottotetto adibito a legnaia, i poliziotti hanno trovato uno zainetto al cui interno vi erano 2,61 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, di cui una parte già confezionata in dosi, oltre a 43 cartucce dello stesso calibro delle prime e due micidiali ordigni artigianali ad alto potenziale offensivo, entrambi del peso di quasi mezzo chilo, affidati per il disinnesco ad una Squadra Artificieri della Polizia di Stato.