Si tratta di un giovane di 24 anni. I ladri avevano fatto irruzione in casa della donna armati di coltello

ROSSANO (Cs) – E’ stato individuato ed arrestato uno dei due malviventi che lo scorso 29 luglio a Rossano, in provincia di Cosenza hanno rapinato una donna di 77 anni. I due avevano fatto irruzione in casa dell’anziana armati di coltello. Sotto la minaccia della lama la pensionata è stata costretta a consegnare denaro e gioielli. Trentamila euro il valore del bottino. I malviventi hanno legato la donna ad una sedia e sono scappati. Stamani i carabinieri hanno fermato Francesco Saverio Scigliano, 24 anni, con l’accusa di essere uno dei due componenti del commando che ha compiuto il blitz in casa dell’anziana. Sono in corso le indagini per risalire al complice del presunto rapinatore e per recuperare la refurtiva. (rc)