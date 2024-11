E’ durata poco la fuga dello scippatore che ieri pomeriggio, nella centralissima Piazza Garibaldi a Catanzaro Lido, aveva strappato la borsa delle mani di una anziana donna, dandosi alla fuga a piedi nelle vie circostanti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Catanzaro e della stazione carabinieri di Catanzaro Lido, lavorando in completa sinergia con gli agenti di polizia del Commissariato di Catanzaro Lido e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno, sono infatti riusciti, in appena un paio d’ore, ad identificare e denunciare l’autore dello scippo, un giovane minorenne residente nel quartiere Aranceto.

Tutto è accaduto intorno alle 17.15 circa di venerdì pomeriggio. Un’anziana signora stava percorrendo a piedi via Bausan, quando improvvisamente un giovane, anch’egli a piedi, le si affianca e, con una mossa fulminea, le strappa di mano la borsa, fuggendo a piedi, mentre la donna, che ha perso l’equilibrio, rovina al suolo. Alcuni passanti soccorrono la signora e allertano forze dell’ordine e 118. Quasi immediatamente giunge sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro e gli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido. Dopo essersi assicurati che l’anziana donna fosse soccorsa e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso, carabinieri e poliziotti, lavorando fianco al fianco, avviano serrate indagini, passando al setaccio tutti i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona e raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni.

Gli accertamenti esperiti consentivano di ricostruire l’intera azione criminale che, si scoprirà successivamente, era stata portata a temine da due coetanei, entrambi minorenni di 15 anni, dei quali uno ha materialmente eseguito lo scippo e l’altro, con funzione di palo, si è poi dileguato insieme al complice. Una volta note le generalità degli autori dello scippo, ripresi in volto della telecamere di videosorveglianza e riconosciuti, si effettuava la loro ricerca nel luogo di residenza, ovvero il quartiere Aranceto di Catanzaro. Sul posto veniva subito individuato l’autore materiale dello scippo, il quale, alla vista delle macchine della Polizia e dei Carabinieri, con uno scatto repentino cercava di dileguarsi nel buio all’interno dei porticati degli stabili della zona, venendo tuttavia subito immobilizzato e condotto, in compagnia di un familiare, attesa la minore età, presso gli uffici della Sezione Radiomobile Carabinieri di Via Marafioti per gli ulteriori accertamenti del caso.

Qui, al termine della redazione degli atti di rito, il giovane, risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché sottoposto alla misura della messa in prova presso la comunità per minori di Catanzaro, da dove si era arbitrariamente allontanato qualche giorno fa, è stato denunciato, unitamente al complice, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per le ipotesi di reato rapina aggravata e lesioni. L’anziana donna infatti, all’esito della caduta riportava riportato lesioni che, fortunatamente sono state giudicate dai sanitari guaribili in 10 giorni.

l.c.