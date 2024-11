La donna ha poi ringraziato gli agenti per il lavoro svolto. La felicità della signora in una foto

Scippata della borsa con la pensione appena ritirata. È quanto capitato a un'anziana a Villa San Giovanni nei pressi della Piazza Cosma e Damiano. Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa, giunti tempestivamente sul posto, assicurati delle condizioni di salute della donna, hanno immediatamente avviato capillari ricerche che hanno portato al rinvenimento integrale della refurtiva, compresa la pensione riscossa poco prima e abilmente nascosta in uno scomparto della borsa.

Ad esito di ulteriori indagini, nella stessa giornata il presunto autore è stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

L’anziana ha poi ringraziato gli operatori della Volante complimentandosi per il lavoro svolto.