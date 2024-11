È stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato l'uomo che ha travolto e ucciso con la sua utilitaria una donna di 84 anni in pieno centro a Trebisacce.

Il conducente della vettura, un uomo, di 75 anni, di Villapiana, dopo l'incidente era fuggito per poi essere rintracciato dai carabinieri nei pressi della propria abitazione. I militari sono risaliti alla sua identità grazie alle testimonianze di quanti avevano assistito all'incidente. L'auto, una Fiat Punto, era stata immediatamente sequestrata, mentre il settantacinquenne, condotto in caserma, è stato sottoposto anche agli esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di droga o alcol.