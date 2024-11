Tutti a giudizio. Così ha deciso il gup del Tribunale di Catanzaro, Gabriella Logozzo, che ha rinviato a giudizio 17 indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dal nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro tesa a far luce su presunti episodi di maltrattamento su anziani avvenuti nella residenza sanitaria assistenziale San Francesco Hospital di Settingiano nel catanzarese. Secondo la ricostruzione operata dalla procura, gli anziani qui ricoverati venivano maltrattati attraverso gratuite umiliazioni che in alcuni avrebbero anche provocato casi di malnutrizione e disidratazione. Gli episodi risalgono al biennio 2017 e 2018.

Il direttore sanitario

Indagato il personale della rsa e anche il direttore sanitario, Maria Teresa Lucia Pontieri. Per lei l'ipotesi di reato oltre che di maltrattamenti è anche quella di sequestro di persona, lesioni personali colpose e falsità ideologica. In particolare, la direttrice sanitaria in concorso con altri infermieri avrebbe privato della libertà personale un ospite attraverso l'applicazione di una fascia di contenzione che lo teneva costantamente legato alla sedie a rotelle; non avrebbe adottato poi tutte le misure idonee a garantire l'alimentazione ad un'altra anziana causando malnutrizione e disidratazione e, infine, di aver falsificato le cartelle cliniche.

Rinvii a giudizio

Dal procedimento erano state stralciate durante la precedente udienza le posizioni di Concetta Scarfone, 59 anni di Catanzaro e di Marco Rocca, 44 anni di Catanzaro a causa di alcuni difetti di notifica ma riunite nel medesimo procedimento questa mattina dal Gup. Sono stati rinviati a giudizio,anche, Luca Pilato, 39 anni di Santa Caterina dello Ionio; Antonio Rotella, 55 anni di Settingiano; Francesco Voci, 39 anni di Catanzaro; Antonio Munizza, 47 anni di Settingiano; Antonino Massara, 56 anni di Catanzaro; Giuseppe Bonifacio, 49 anni di Catanzaro; Anna Iannoccari, 59 anni di Catanzaro; Antonio Papuzzo, 51 anni di Lamezia Terme; Rita Cerminara , 38 anni di Soveria Mannelli; Marco Amoroso, 35 anni di Catanzaro; Maria Teresa Lucia Pontieri, 61 anni di Catanzaro; Luca Scardamaglia, 36 anni di Gimigliano; Caterina Serratore, 52 anni di Filadelfia; Etleva Ramaj, 52 anni nata in Albania ma residente a Catanzaro e Antonio Lagrotteria, 31 anni di Catanzaro. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Vincenzo Cicino, Nunzio Raimondi, Nicola Tavano, Massimo Grassellini, Clementina Pignataro, Sergio Lucisano, Giovanni Pintimalli, Fulvio Lucisano.