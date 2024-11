Sono riprese alle prime luce dell'alba, ma non hanno dato ancora alcun esito positivo, le ricerche dell'anziano allontanatosi ormai da quasi tre giorni da una Rsa di San Cosmo Albanese dove alloggiava.

Alle operazioni, che erano state sospese per la notte, partecipano tecnici della Stazione di Soccorso alpino Sila Camigliatello del Soccorso alpino e speleologico Calabria, operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) e Vigili del Fuoco.

In corso anche oggi battute al largo raggio. In mattinata arriveranno in supporto altri tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino. Tutte le componenti, fanno sapere dal Soccorso Alpino Calabria, sono impegnate e stanno profondendo il massimo sforzo per il ritrovamento dell'uomo che ha 87 anni.