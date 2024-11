Da questa notte squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sono impegnate sui territori di Strongoli e Rocca di Neto, in zona impervia, per ricerca persona dispersa. Si tratta di un uomo di 75 anni, Raffaele Minniti. L’anziano è residente a Strongoli. In base alle prime informazioni, si sarebbe allontanato da casa per raccogliere origano nel primo pomeriggio di ieri. Si teme possa avere avuto un avuto un malore. Le ricerche si concentrano nelle zone di campagna.

A coordinare le operazioni di ricerca personale Tas (topografia applicata al soccorso) con automezzo Ucl (unità di comando locale). Dalle prime luci dell’alba attivato nucleo Cinofili dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Nella ricerca impegnati anche gli uomini del soccorso alpino, carabinieri, la guardia di finanza e volontari.

Seguiranno aggiornamenti