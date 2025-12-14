A seguito dello scontro l’uomo di 80 anni ha riportato diversi traumi. La prognosi resta riservata. Intanto i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli hanno disposto il sequestro del mezzo
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Restano gravi le condizioni dell’uomo di 80 anni rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale a Taverna, in provincia di Catanzaro. L’anziano, dopo essere stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, si trova ricoverato in terapia intensiva. A seguito dello scontro ha riportato traumi al cranio e al torace. La prognosi resta riservata.
Il sinistro si è verificato in via Salvatore Allende. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento ad attraversare la strada quando è stato investito da un mezzo in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Taverna per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono affidate alla compagnia carabinieri di Soveria Mannelli che ha disposto il sequestro dell’autovettura.