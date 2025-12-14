Restano gravi le condizioni dell’uomo di 80 anni rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale a Taverna, in provincia di Catanzaro. L’anziano, dopo essere stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, si trova ricoverato in terapia intensiva. A seguito dello scontro ha riportato traumi al cranio e al torace. La prognosi resta riservata.

Il sinistro si è verificato in via Salvatore Allende. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento ad attraversare la strada quando è stato investito da un mezzo in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Taverna per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono affidate alla compagnia carabinieri di Soveria Mannelli che ha disposto il sequestro dell’autovettura.