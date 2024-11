Il 93enne aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri a Oppido Mamertina. Cause naturali alla base del decesso

I vigili del fuoco di Reggio Calabria stamani hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo in località Vaccarizzo di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina. L’intervento è stato compiuto da una squadra di vigili proveniente da Reggio e da una proveniente da Polistena. Impiegato anche un elicottero. Da quanto si apprende si tratta di un anziano di 93 anni, residente ad Oppido Mamertina, che era disperso da ieri sera. Pare che l’uomo abbia perso la vita per cause naturali.