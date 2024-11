L'89enne era uscito per una breve passeggiata, l'ultima telefonata alle 23.30 di mercoledì. A denunciare la scomparsa un conoscente dell'uomo

Ancora non si trova G. D. F., 89 anni, residente a Laino Castello ma originario di Laino Borgo, uscito di casa per una breve passeggiata nel bosco.

Dalla serata del 15 maggio si sono perse le sue tracce, l'ultimo contatto telefonico intorno alle 23:30. La Prefettura di Cosenza, dopo la denuncia di un conoscente dell'anziano, ha attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Per la giornata di ieri, le ricerche, senza esito positivo, si sono concentrate nelle aree boschive nei dintorni dell'abitazione dell'89enne scomparso.





Presente, dal pomeriggio di ieri, il Ccr (Centro di coordinamento ricerche) con la presenza di TeR (Tecnici di Ricerca) del Cnsas Calabria per l'organizzazione e la gestione dell'intervento di ricerca. Presenti anche due Unità cinofile da ricerca di superficie (Ucrs) provenienti dal Cnsas Puglia.



Impegnati nelle ricerche, oltre i tecnici della Stazione alpina Pollino del Cnsas Calabria, anche i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di finanza della Stazione di Cosenza con anche Unità cinofile, i Carabinieri Forestali, Carabinieri della Stazione di Laino Borgo, membri di associazioni locali e i Vigili del fuoco.