È stato ritrovato vivo, pochi minuti fa Gennaro Palummo, l’anziano disperso dalla mattina di ieri nel comune di Santa Sofia D'Epiro. L’82enne, residente nella cittadina del Cosentino, soffre di demenza senile e si era allontanato dalla sua abitazione senza farvi più rientro. Già nella giornata di ieri, dopo la denuncia dei familiari, erano scattate le ricerche.

Impegnati carabinieri, soccorso alpino, Guardia di finanza, vigili del fuoco, il nucleo cinofili dei vigili del fuoco di Vibo Valentia e i volontari dell'associazione "Gruppo Protezione civile Acri".

Proprio in queste ore, l’uomo è stato ritrovato dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a circa tre chilometri dalla propria abitazione in zona impervia. L'82enne fisicamente provato dalla disavventura risulta essere in buono stato di salute. È stato infine affidato al personale sanitario del Suem118 per gli accertamenti del caso.