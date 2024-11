Proseguono disperatamente le ricerche di Giuseppe Arabia, l’anziano di 80 anni scomparso da Cosenza la mattina del 24 dicembre, del quale non si hanno più notizie. L’uomo si è allontanato di buon mattino dalla frazione di Sant’Ippolito, dove abita insieme ad una figlia. Sarebbe stato avvistato in un bar di Piazza Riforma dove avrebbe consumato un caffè, ma la novità è rappresentata dalla segnalazione di una coppia che avrebbe viaggiato con lui a bordo del treno regionale in partenza dalla stazione di Vaglio Lise alle 11,37, diretto a Paola. Giuseppe Arabia, secondo questa testimonianza giunta alla famiglia, ritenuta attendibile, sarebbe sceso a mezzogiorno nella cittadina tirrenica, dove adesso si sono spostate le ricerche. Oltre ai tre figli, ai nipoti ed agli altri familiari, l’anziano è attivamente cercato anche dalle forze dell’ordine. Secondo quanto si è appreso soffre di vuoti di memoria. Al momento della scomparsa indossava un cappellino di lana, un giubbotto di colore verde scuro e un paio si scarpe da tennis bianche. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure i familiari ai numeri 3298177235 e 3288991573.