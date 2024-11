Il 77enne si è allontanato dalla propria abitazione di Filogaso per raccogliere origano in campagna. Lo cercano i Vdf ed i carabinieri

Si è allontanato ieri mattina da casa per andare in campagna a raccogliere origano ma non ha fatto più ritorno. Da oggi, quindi, un gruppo di specialisti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ed i carabinieri si sono messi alla ricerca del pensionato Giuseppe Iozzo, 77 anni, vedovo, che non ha fatto più ritorno nella sua abitazione di Filogaso. Carabinieri e vigili del fuoco stanno perlustrando tutte le campagne intorno al paesino del Vibonese nella speranza di ritrovare Giuseppe Iozzo in buone condizioni di salute.

g.b.