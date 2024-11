L’uomo ha tentato di togliersi la vita impiccandosi alla ringhiera di un androne condominiale. Il militare, libero dal servizio, intervenuto dopo aver sentito le urla di una signora

Tragedia sfiorata a Crotone dove un uomo di 82 anni è stato salvato dopo aver tentato il suicidio in un androne condominiale. Un carabiniere, libero dal servizio, è intervenuto dopo avere udito le urla di un’anziana signora.



L’uomo, che soffrirebbe di depressione, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi alla ringhiera di un piano rialzato. Liberato e tratto in salvo si trova attualmente ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.