L'uomo stava uscendo da un negozio quando è stato investito da un'auto guidata da un ventiduenne

Un uomo di 81 anni, Giuseppe Graziano Aiello, è stato travolto sulla statale 106 in prossimità del bivio di Calabricata nel Catanzarese. Residente a Catanzaro Lido, aveva parcheggiato l'autovettura a bordo strada per recarsi in un negozio. Nell'uscire dall'esercizio commerciale è stato travolto da un'auto, una Mitsubishi Payero, guidata da un giovane di 22 anni, B.P. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è infatti morto sul colpo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e le radiomobili delle stazioni dei carabinieri di Sellia Marina e Sersale. Il giovane è in stato di shock. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari.

Luana Costa