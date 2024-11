Il Tribunale di Locri ha assolto per non aver commesso il fatto sei imputati nel processo scaturito dall’operazione antidroga “Ape Green Drug”, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che in sede di requisitoria aveva chiesto pene per 77 anni di reclusione per i 6 alla sbarra accusati a vario titolo di traffico di droga e commercializzazione di banconote contraffatte.





Sono stati dunque assolti Salvatore Buttiglieri, Rocco Camillò, Antonino Comandé, Antonio Futia, Marco Macrì e Gian Luca Castagna.

Coinvolti nell’operazione “Ape Grenne Drug” numerosi indagati, molti dei quali hanno optato per il giudizio in abbreviato, concluso davanti al gup di Reggio con 10 condanne e 6 assoluzioni.