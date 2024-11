Si sta svolgendo la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del Tar. Presente anche il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e il vice presidente Antonio Viscomi

E' appena iniziata la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2016 del Tar. Presenti autorità e civili da tutta la Regione. Presenti anche il Presidente della giunta regionale Mario Oliverio, e il suo vice Antonio Viscomi. Il presidente del Tar Vincenzo Salomone,nel suo intervento, ha affermato che "i ranghi dei magistrati sono al completo mentre ancora ci sono falle nelle segretarie, tuttavia, però, già questa condizione ci sta consentendo si chiudere il processo amministrativo di primo e secondo grado in circa 12 mesi". Qualche dato emerso durante la cerimonia: nell'anno 2015 sono stati depositati 222 ricorsi, 69 in più rispetto all'anno precedene. C'è da rilevare che nonostante il numero dei ricorsi il tasso di litigiosità della Regione Calabria non è tra i più alti in assoluto. I ricorsi pendenti, infatti, sono diminuiti. Erano 11.755 a fine del 2014 e ora sono 10.264, una diminuzione costante nell'ultimo triennio. Nel 2012 erano 17.816, 14.897 nel 2013, 11.755 nel 2014 fino ai 10.264 attuali.