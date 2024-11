All'arrivo dei militari nell'abitazione vi erano giovani che stavano assumendo sostanza stupefacente. Trovato un chilo e mezzo di marijuana e 30 pasticche di ecstasy

I carabinieri di Cosenza hanno arrestato nella notte, in flagranza di reato, una coppia di cosentini, B.L classe ’91 e P.F. classe 84, entrambi con precedenti, in quanto accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico i militari hanno individuato un appartamento in Via Popilia utilizzato per lo spaccio e il consumo di sostanza stupefacente gestito dalla coppia di ragazzi. Al momento dell’irruzione nell’abitazione sono stati trovati dei giovani che stavano assumendo sostanza stupefacente mentre nelle altre stanze dell’appartamento c’erano involucri in cellophane e vasi in vetro contenenti vari tipi di sostanze stupefacenti.

Al termine della perquisizione, estesa anche all’abitazione di P.F. a Rende, i carabinieri hanno sequestrato oltre 1,5 kg di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio, 30 pasticche di droga sintetica di colore verde conosciuta con il nome di “ecstasy” e 15 grammi di funghi essiccati per i quali sono in corso accertamenti per valutarne l’effetto allucinogeno. Sono stati inoltre sequestrati oltre 2800 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento dello spaccio al minuto e materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. I due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari mentre i giovani assuntori sono stati segnalati segnalati alle autorità.

Francesco Pirillo