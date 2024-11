Rogo innescato da un frigorifero. Non ci sono feriti

Sarebbe stato innescato da un frigorifero l'incendio di un appartamento posto all'ottavo piano di un edificio a Cosenza, in Via Lupia, nella parte centrale di Via Popilia. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con tre automezzi, tra cui un'autoscala, e una decina di uomini, procedendo all'immediata evacuazione del palazzo. Nessuna persona è rimasta ferita anche se una persona allettata, residente nell'appartamento vicino, ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale per precauzione.