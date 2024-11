Appello alla nostra redazione da parte della sorella di un giovane studente bloccato dalle 14.30 su un bus di rientro da scuola

E'giunto alla nostra redazione questo messaggio che pubblichiamo integralmente : "Buonasera vi scrivo per chiedervi di aiutarmi per quello che sta accadendo sulla A3 nel tratto Cosenza-Rogliano. Mio fratello è bloccato sul bus da rientro da scuola, bus che ha lasciato Cosenza alle 14.30. E' diabetico e digiuno ormai da molte ore. La Protezione Civile che dovrebbe fornire supporto non li ha ancora raggiunti e dubbito che lo farà, ho telefonato per chiedere in vano di raggiungere almeno i tanti ragazzi che come mio fratello sono sul bus da diverse ore. Cosa bisogna fare?".



Facciamo nostro questo appello e lo giriamo agli organi competenti tra i quali il responsabile delle Protezione civile calabrese dott. Carlo Tansi



Oggi alle 15 su LaC canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it, nella trasmissione "I fatti in diretta" torneremo sul disastro di ieri con interviste e immagini esclusive. Conduce il direttore di LaC Pietro Comito affiancato dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, e da Cristina Iannuzzi, la nostra cronista ieri intrappolata sull'A3 con altre centinaia di automobilisti.