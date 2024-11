Ventidue associazioni di studenti hanno scritto al presidente Mario Oliverio per denunciare il blocco della circolare veloce rossa che collega Cosenza, Rende e università

Appello degli studenti Unical al presidente Mario Oliverio contro il blocco della Circolare Veloce Rossa che collega Cosenza, Rende e università.

”È diritto di noi studenti – scrivono le associazioni degli studenti– poter avere un servizio di mobilità che rispetti determinati livelli qualitativi, ad un costo più accessibile e pienamente inquadrato negli standard europei. Non vogliamo entrare nel merito di questioni prettamente politiche, o meglio partitiche” .



”Il servizio della Circolare Veloce – prosegue la lettera inviata al Governatore – che è stato vergognosamente sospeso permette a tanti studenti di poter seguire più agevolmente i corsi viste le maggiori corse che esso garantiva rispetto al servizio pre-esistente e garantisce, inoltre, una maggiore sicurezza visto l’ampiezza delle fasce su cui sono distribuite le corse che assicura la circolazione anche nei giorni festivi, cosa che ad oggi una società privata ha dimostrato di non poter offrire, e in orari serali in maniera tale da poter vivere l’offerta sociale e culturale del territorio urbano in tutta sicurezza e anche nei momenti di svago dallo studio”.



”Vogliamo un servizio di trasporto pubblico costante e continuo, veloce e puntuale, che ci dia la possibilità di circolare senza essere schiavi per forza di automobili o altri mezzi di proprietà e nell’ottica di ridurre l’inquinamento ambientale. Chiediamo, pertanto – concludono gli studenti – l’immediato ripristino del servizio in oggetto perché concepito proprio su misura dei nostri diritti e superando tutti i limiti che il servizio del Consorzio ha sempre dimostrato e perché nella nostra idea di politica essa deve essere concepita come uno strumento capace di abbracciare e tutelare le nostre richieste e non possiamo che accettare soltanto provvedimenti che possano venire incontro alle nostre esigenze, e non l’esatto contrario”.