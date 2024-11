Per ripulire dalle sterpaglie il suo terreno incolto aveva appiccato un incendio. Per questo, stamane, i carabinieri della compagnia di Cirò Marina (KR) sono intervenuti in contrada “Cangemi”, in agro del comune di Strongoli, denunciando un uomo.

Insospettiti dalla colonna di fumo sviluppatasi, i militari si sono immediatamente precipitati sul posto appurando che le fiamme si erano intanto pericolosamente propagate, andando a interessare un cumulo di rifiuti di circa 5 metri cubi, costituito da alcuni pneumatici, materiale plastico, ferroso, legnoso, nonché scarti di lavorazione edilizia.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione Forestale di Cirò (KR) e, su richiesta dalla locale Centrale Operativa, i Vigili del Fuoco di Cirò Marina che hanno estinto le fiamme dopo pochi minuti. I carabinieri hanno identificato il proprietario del terreno, denunciandolo per combustione illecita di rifiuti.