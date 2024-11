Si tratta di un 37enne, Andrea Barone, con precedenti per reati contro il patrimonio

Andrea Barone, 37 anni di Cosenza, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per avere appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie a Vaglio Lise, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, con l’ausilio di un accendino e favorito anche dalla temperatura rovente, ha iniziato a dare alle fiamme in più punti vicini, rovi ed erbacce, dando vita a diversi focolai.

A seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa della questura, sul posto sono giunti gli equipaggi delle volanti, del reparto prevenzione crimine e della polizia ferroviaria insieme ai vigili del fuoco il cui tempestivo intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio ai vicini uffici della stazione.

Contestualmente è stata posta in essere una fulminea attività di polizia giudiziaria che ha permesso di rintracciare il piromane, grazie anche alle preziose indicazioni di un cittadino. Barone si era rifugiato in un bagno della stazione, sporco di fuliggine e con ancora l’accendino usato per accendere i vari focolai, intento a lavarsi ma con ancora calzini e gambe piene di cenere. Su disposizione della procura di Cosenza, il 37enne è stato condotto in carcere.