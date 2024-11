Il 51enne è stato sorpreso dai militari dell’Arma ed ha poi tentato la fuga. Disposti i domiciliari

Sorpreso in flagranza di reato mentre, con un accendino, appiccava il fuoco ad alcune sterpaglie. E' successo a Rosarno (Rc), dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo, Giovanni De Leo, 51 anni. Tutto è avvenuto su un terreno comunale lungo la strada statale 18. I militari, che erano intenti a svolgere un posto di controllo in una delle arterie stradali più trafficate della Piana di Gioia Tauro, sono stati attirati da una colonna di fumo nero proveniente da un terreno posto nelle vicinanze della sede di una ditta di distribuzione di materiale pericoloso: bombole per il riscaldamento e gpl in bombole.

Giunti sul posto i carabinieri hanno sorpreso l'uomo con in mano un accendino con il quale aveva appiccato del fuoco approfittando della presenza di sterpaglie e rifiuti vari. Colto in flagranza, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.