Un ordigno bellico è stato scoperto in località Acqua della Quercia, a Crotone, durante lavori di aratura all'interno di un terreno privato. Si tratta di un proietto inesploso, verosimilmente di artiglieria, risalente al periodo delle guerre mondiali e di probabile calibro 76 mm. La zona è presidiata dai carabinieri della compagnia del capoluogo, in attesa dell'intervento degli artificieri per le previste operazioni di bonifica.