Riferendosi alle proteste scattate nelle ultime settimane il massmediologo ha chiesto scusa agli ospiti del centro: «Solo una minoranza ad Archi è razzista»

Il viaggio di Klaus Davi nel quartiere di Archi questa volta approda nel centro di accoglienza per migranti. Una presenza che non tutti hanno accettato bene tanto che qualche settimana fa è scattata la protesta degli abitanti. Il massmediologo si è presentato ad Archi per chiedere scusa a nome di tutti i cittadini di Archi.