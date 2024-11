Quarantotto anni, quindici dei quali al vertice della Stazione di Vibo Marina - territorio fulcro di una guerra di mafia ora latente tra vecchia guardia e emergenti della ‘ndrangheta vibonese -, Riccardo Astorina è il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Vibo Valentia. «Una scelta fisiologica, quasi scontata per l’Arma», ha spiegato il comandante della Compagnia di Vibo Valentia Piermarco Borettaz nel presentare alla stampa il luogotenente Astorina nella sua nuova veste. Arruolato nel 1989, originario di Catania, formazione e prime esperienze nelle zone calde del Napoletano, poi nel Crotonese, quindi nel Vibonese. «Un carabiniere sempre in prima linea - ha detto il capitano Borettaz - che ora è al comando della più importante Stazione della provincia e al quale non si deve dir nulla, semmai è a lui che ci si rivolge per avere informazioni e consigli».