Nella giornata di ieri, la Polizia di Crotone ha deferito in stato di libertà F. S., nata a Crotone, classe 1987 e P. A., nato a Crotone, classe 1977, perché responsabili del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di una tabaccheria di questa Piazza Duomo. Nello specifico, ieri sera gli operatori di Polizia sono intervenuti in Piazza Duomo dove, all’interno di una tabaccheria, un uomo armato di ascia, si era fatto consegnare dal proprietario dell’esercizio commerciale, la somma di 1200 euro suddivisa in banconote da 20, 10 e 5 euro, dandosi alla fuga lungo le vie del centro storico cittadino dove lo attendeva la donna.

Grazie alla collaborazione dei residenti della zona, gli agenti hanno appreso alcuni particolari della donna: completamente vestita di nero, con un busto bianco, e che i due erano noti per essere due tossicodipendenti soliti frequentare la zona del quartiere Tufolo. Grazie a questi dettagli, la Polizia ha riconosciuto i due, ed è intervenuta all’abitazione dell’uomo; nell’androne del palazzo è stata bloccata la donna e, sul ballatoio del primo piano, è stato individuato e bloccato l’uomo. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute una cartuccia calibro 7,65 e una calibro 38. I due sono stati condotti in Questura e deferiti per i reati di rapina aggravata e detenzione di munizionamento.