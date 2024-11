Un bracciante agricolo è stato arrestato a Cirò Marina, nel crotonese, dai carabinieri della locale Compagnia per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 35enne, i militari, con l'ausilio del Nucleo cinofili dello squadrone eliportato Cacciatori di Vibo Valentia, hanno rinvenuto due pistole con matricola abrasa, di cui una oggetto di furto, perfettamente funzionanti e provviste dei rispettivi caricatori, regolarmente inseriti, oltre a 200 cartucce per fucili di vario calibro.

L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Crotone in attesa della convalida. Le armi ed il munizionamento rinvenuto sono stati sequestrati per essere sottoposti ad accertamenti ulteriori al fine di verificare il loro eventuale utilizzo in altri fatti delittuosi pregressi.