Un uomo di 39 anni di Gioiosa è stato arrestato perchè trovato in possesso di un vero e proprio arsenale e una 'santabarbara' in casa

Un uomo di 39 anni, Giuseppe Coluccio di Gioiosa Ionica, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica e dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria perchè trovato in possesso di un vero e proprio arsenale e una 'santabarbara', composto da armi da guerra e comuni, munizioni, esplosivi e anche sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, nell'ambito del "Focus 'Ndrangheta" che ha interessato la vallata del Torbido, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9, mitragliette "VZ 61 Scorpion" e "Imi Uzi" calibro 7,65, 50 cartucce, cinque fucili da caccia; tre pistole di vario calibro una delle quali clandestina e le altre oggetto di furto, 1.000 cartucce di vario calibro, tre ordigni esplosivi artigianali del peso complessivo di 1,330 Kg, 400 grammi marijuana, 100 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish, contenute in involucri in cellophane e bilancini.