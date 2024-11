La Finanza ricostruisce una rete di spaccio dotata di tecnologie per sventare eventuali microspie delle forze dell'ordine

Un covo dedito allo spaccio e, soprattutto, organizzato utilizzando le più affinate tecnologie per evitare di essere intercettati o spiati dalle forze dell'ordine. E' quello che è stato individuato a Lamezia Terme dalla Guardia di Finanza in un appartamento di via dei Bizantini, nel quartiere di Capizzaglie, uno dei rioni a più alta densità criminale della città.

A finire con le manette ai polsi è stato il 37enne Andrea Muraca a cui sono stati sequestrati anche armi, droga e denaro. Le Fiamme Gialle, guidate dal colonnello Fabio Bianco, avevano notato un sospetto via vai di persone dall'appartamento e da controlli incrociati avevano anche appurato come questi fossero già stati segnalati per traffico e consumo di stupefacenti.

Durante le perquisizioni di alcuni dei loro appartamenti i finanzieri hanno trovato un chilo e 131 grammi di marijuana, 112 grammi di cocaina, in parte già confezionati in singole dosi, pronte per lo spaccio, ma anche gli strumenti e le sostanze per tagliare e confezionare la droga. Più di cinque mila euro la somma sequestrata e presumibilmente ricavo dello spaccio. In una delle abitazioni è stato individuato addirittura uno strumento elettronico per il rilevamento di eventuali microspie e un sistema di telecamere per controllare gli avvicinamenti dall'esterno.

In una stretta intercapedine del soffitto di un altro appartamento, invece, due pistole perfettamente funzionanti, di cui una con matricola abrasa e diverse munizioni.