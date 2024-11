Le due diverse attività sono state eseguite dalla Polizia di Stato. Entrambi sono stati posti ai domiciliari

La Polizia di Stato nella serata di ieri hanno tratto in arresto, in due diverse circostanze, Giuseppe Caputo di anni 51 già noto alle forze dell’ordine e Orlando Baleno di anni 44 anch’esso pregiudicato.

Durante un posto di controllo, gli agenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato tale Caputo perchè resosi responsabile del reato di porto abusivo di arma, nello specifico una pistola revolver marca S&W mod. 32 cal. 7,65, clandestina, avvolta in un involucro in cellophane. All’interno del bagagliaio venivano, invece, venivano rinvenuti un berretto da baseball ed un casco da motociclista, opportunamente sequestrati, vista la loro non giustificata presenza all’interno dell’abitacolo e la pericolosità del soggetto.

In diversa attività è stato arrestato Orlando Baleno, il quale, bloccato alla guida di un veicolo con a bordo altri tre pluripregiudicati, risultava sprovvisto di patente di guida, perché revocata.

Dalla successiva perquisizione veicolare, nel cofano, all’interno di un borsone da palestra, venivano rinvenuti 5 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno (mezzo chilo in totale), e sul lato destro del veicolo, a terra, una bustina di cocaina (0.384 gr). Baleno ha poi confermato di essere consumatore di sostanza stupefacente e ne ha ammesso la proprietà. Dopo gli adempimenti di rito, sono stati accompagnati nella loro abitazione, per ivi rimanere ristretti in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida, così come disposto dal Pm di turno presso la locale Procura della Repubblica.