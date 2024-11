Nel corso della perquisizione gli agenti della polizia hanno anche rinvenuto un fucile con matricola abrasa e sostanza stupefacente per fini di spaccio

Deteneva un fucile con matricola abrasa e sostanza stupefacente per fini di spaccio in un casolare, per questo è stato arrestato dalla polizia di Stato. Nel corso di servizi della polizia di Stato dedicati al contrasto del traffico di armi clandestine e sostanze stupefacenti e psicotrope, personale della squadra mobile di Vibo Valentia ha sottoposto a perquisizione personale e locale un soggetto sospettato di detenere armi e droga pronta per essere smerciata.

Gli investigatori, con l’ausilio di personale dell’unità cinofila dell’U.P.G. e S.P. della Questura, si sono, quindi, recati nella prima mattinata in un casolare a Stefanaconi (VV) in uso al sospettato e da questi adibito a ricovero di attrezzi agricoli per procedere alle attività di ricerca del materiale illecito.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, occultato all’interno di una cassapanca sita nel sottotetto del richiamato casolare, un fucile calibro 12 con matricola abrasa provvisto di 2 cartucce camerate e con il cane già armato, 13 cartucce calibro 9 x 21, nonché sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi grammi 101,2, parte dei quali già confezionati in dosi e pronti per lo smercio, oltre ad un bilancino di precisione funzionante. Sono state, inoltre, rinvenute due pistole scacciacani, prive del previsto tappo rosso.

Sulla scorta di quanto emerso dall’attività di polizia giudiziaria, esperita sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e accompagnato in carcere. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.