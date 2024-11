I militari della Stazione Carabinieri di Filadelfia coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili hanno portato avanti attività di controllo nelle campagne della frazione Montessoro di Filadelfia. Qui è stato individuato un vero e proprio bottino all’interno di una struttura fatiscente nel mezzo di un terreno abbandonato insistente in quella frazione.

Nascosti fra le sterpaglie infatti venivano scoperti e sequestrati: 32 cartucce a pallini cal.12; un revolver cal.38 special, risultato rubato anni addietro nella provincia di Milano; 52 cartucce per pistola cal.9x21; 4 cartucce, caricate a palla, per fucile caccia cal.12; 4 cartucce, caricate a pallini, per fucile caccia cal.12; una busta di plastica contente 670 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il materiale rinvenuto, posto sotto sequestro a carico di ignoti, non interrompeva le attività investigative dei militari – tutt’ora in corso – finalizzate ad individuare l’identità del proprietario dell’arsenale e della droga rinvenuti.