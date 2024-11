I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni con precedenti. Era stato fermato mentre era a bordo di un'auto

Un uomo di 43 anni, L.V. di Cosenza, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. L’uomo, fermato mentre era a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di un involucro contenente dieci panetti di hashish. Successivamente i militari hanno perquisito un locale nella disponibilità dell’uomo in contrada Cava San Pietro a Rende.

Qui venivano rinvenuti altri tre chili e mezzo di hashish, un fucile d’assalto marca Colt calibro 22 remington, con matricola punzonata, completo di caricatore e munizionamento, due caricatori per pistola e cento cartucce di vario calibro. Il valore della sostanza stupefacente al dettaglio è pari a circa 25 mila euro. L’arma da fuoco sarà trasmessa al Ris dei carabinieri per accertamenti balistici tesi a verificarne l’eventuale uso pregresso in fatti di sangue.