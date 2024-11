Il ritrovamento a seguito di perquisizioni da parte dei carabinieri. Sono stati condotti nel carcere di Arghillà

Armi e munizionamento nascosti in cantina. Per questo motivo, nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM, diretto dal tenente Alessandro Bui, hanno arrestato in flagranza di reato, Francesco Toscano, 38 anni e Massimiliano Latini, 41 anni, di Reggio Calabria.

All’interno sono stati rinvenuti: 22 proiettili cal. 7.62 nato; 19 proiettili cal 9x21; 1 fucile mitragliatore stg57 cal. 7,5x55 con matricola abrasa; 1 caricatore per arma di cui sopra; 1 mitraglietta sten mk2 cal.9x21 avente matricola k21585 (arma alterata); 2 caricatori per mitraglietta; 1 fucile carabina beretta cal. 22 matricola d16596; 1 caricatore per carabina; 1 fucile carabina bolt actiona cal. 300 matricola 12400.

Al termine delle formalità di rito, sono stati condotti nella Casa circondariale di RC – Arghillà così come disposto dal PM di turno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.